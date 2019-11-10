حفل "بوهو".. الأسود والفضي يتسيّدان المشهد وإطلالة قيمتها 38 دولارًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف العارضات الشهيرات، تمتلك فيكتوريا سيكريت سحرًا خاصًا وجاذبيةً لا تُقاوم، حيث خطفت مجموعة من عارضات العلامة الأمريكية الأنظار خلال حفل مميز لعلامة "بوهو" Boohoo البريطانية جمع بين جميلات فيكتوريا سيكريت "إلسا هوسك" و"جوزفين سكريفر" بالإضافة إلى "جاسمين توكيس" و"رومي ستريجد".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أُقيم الحفل في لوس أنجلوس وكما هو متوقّع اختارت العارضات أبهى الإطلالات للتألق على السجادة الحمراء لحفل "بوهو" وكان الأسود والفضي هما سيّدا الحفل.

ففي الصور، يمكن رؤية اعتماد الملائكة الـ4 إطلالات متلألئة، حيث ارتدت العارضة الهولندية "رومي" (31 عامًا) فستان بليزر باللون الفضي المتلألئ، واكتفت بحذاء شفاف ومكياج نيود ناعم لإكمال إطلالتها، بالإضافة إلى خصلات مموّجة.

وبإطلالة تساوي 38 دولارًا فقط، لفتت "إلسا" (31 عامًا) الأنظار بفستان أسود قصير مغطّى بالباييت البراق ومزين بالريش عند قصّة الصدر والأطراف.

وأكملت العارضة السويدية إطلالتها بحذاء أسود جذّاب ذي سيور وحقيبة باللون البرتقالي، كما اختارت أحمر شفاه بنفس اللون وركّزت في مكياجها على عينيها وتركت شعرها منسدلًا.

كما أضفت العارضة الأمريكية "جاسمين" (28 عامًا) لمسة كلاسيكية أنيقة إلى إطلالتها البرّاقة، حيث ارتدت فستانًا فضيًا ميتاليك ونسّقت معه بليزر مخمليًا باللون الأسود.

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وأكملت جاسمين إطلالتها بحقيبة قصيرة وصندل بسيط باللون الأسود أيضًا، بينما اعتمدت تسريحة الشعر الأملس مع فرق نصفي، واختارت مكياجًا دافئًا لإكمال إطلالتها.

وبالإضافة إلى "جاسمين"، اختارت صديقتها المقرّبة العارضة الدنماركية "جوزفين" (26 عامًا) اللون الأسود بطلًا لإطلالتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا مغطًّى بالباييت تميز بتصميم الطيّات، بالإضافة إلى قصّة ظهر جذابة.

كما لفتت "جوزفين" الأنظار بمكياج عينيها الذي اعتمد على رسمة آيلاينر دراماتيكية آسرة، واختيارها تسريحة كعكة أنيقة وحذاء ذا سيور لإكمال إطلالتها.

جمع الحفل العديد من العارضات والمشاهير، بما في ذلك "باريس هيلتون" (38 عامًا) والتي رصدتها العدسات في لقطة برفقة العارضات الـ4، وكانت متأنقة هي أيضًا بتنورة وكروب توب وقطعة أخرى باللون الفضي، كما أكملت إطلالتها بتشوكر وقفاز بالإضافة إلى كلتش وحذاء برّاق باللون الفضي أيضًا.

وركّز الحفل على إطلالات برّاقة من أجل الترويج لمجموعة "بوهو" الجديدة "كريسماس أول ذات غليتر".