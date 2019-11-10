الامارات | أردني «كفيف» يشارك في ماراثون للجري !

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني «كفيف» يشارك في ماراثون للجري ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسن تيم شاب «كفيف» تخرج مؤخراً في الجامعة الأردنية ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإيطالية والإنجليزية، وكان دائماً صاحب شخصية قوية ونموذجا يحتذى به لدى الشباب المحيطين به الذين يشاهدون في عينيه قوة التصميم والتحدي التي ساهمت بوجودها عائلة متعاونة وداعمة بأن يكون بطلاً في رياضة الجري منذ أن دخل الجامعة قبل اربع سنوات.

لا ينكر تيم، حسب حديث لصحيفة الغد الأردنية، أنه تعرض في البداية للتنمر من قِبل البعض ممن كانوا يستهجنون مشاركته في المسابقات التي تقام للجري، ولكونه «كفيفا» لاحقته التساؤلات: كيف لك أن تركض وتشارك وأنت لا ترى؟!، إلا أن هذا التصرف الذي يرى تيم أنه «تنمر لفظي»، كان سبباً في دفعه للأمام. وأصر أن يثبت تميزه في المجال الرياضي والأكاديمي، وأن يكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه نفسه والآخرين، وعائلته، التي آمنت بقدراته وتجاوزات الصورة النمطية لـ «الابن الكفيف الذي يجب أن يلتزم البيت درءًا للأذى».

في العام 2016 كانت البداية لتيم في مجال السباق والمشاركات الرسمية، حيث شارك في ماراثون عمان، لمسافة 10 كيلومترات، وشارك في العام 2018 ببطولة غرب آسيا وحصد المركز الثاني في مسابقة 400 متر، وكذلك مشاركته في بيروت بمسابقة 42 كيلومترا، أثبت فيها تيم نجاحه وتميزه.

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وحرصاً على تطوير مهاراته وقدراته الرياضية، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، سافر تيم إلى عدة دول وأقام بمعسكرات تدريبية.



ويرى تيم أن التطور التكنولوجي الذي شهده العالم بشكل متسارع كان له دور كبير في مساعدة ذوي الإعاقة والمكفوفين على وجه الخصوص، فهو الآن من خلال هاتفه الذكي قادر على التنقل بسهولة من خلال تطبيقات التنقل والحركة، وبرامج الترجمة وتحويل الكتب إلى تسجيلات صوتية تساهم في تسهل الدراسة عليهم.