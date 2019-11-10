الامارات | «رسم علمي» وتقنيات مبتكرة للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «رسم علمي» وتقنيات مبتكرة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لوحات فنية إبداعية بتقنية علمية مبتكرة رسمها أطفال معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال ورشة تفاعلية أقيمت بعنوان «رسم علمي»، نظمتها وكالة المواهب الدولية ضمن فعاليات الطفل.

وتعلم الأطفال خلال الورشة الرسم بتقنية علمية جديدة وممتعة، وذلك باستخدام لوحات بيضاء فارغة وضعوها على آلة معدنية على شكل دائري قابلة للدوران، ليبدأوا بتدويرها وسكب لون عليها حتى تتوقف، ثم تدور اللوحة مرة أخرى ويضاف عليها لون آخر، وهكذا، حتى تتشكل عليها طبقات عديدة من الألوان.

وأوضح الفنان أندرو، المشرف على الورشة، أن الهدف من هذه الورشة هو تعريف الأطفال بتقنيات جديدة للرسم، واستخدام مهاراتهم الإبداعية في مزج الألوان ببعضها لتكوين لوحة، لافتاً إلى أن هناك وسائل كثيرة يستطيع الطفل استخدامها لرسم لوحة فنية جميلة، لكن عليه توظيف مخيلته وابتكار طرق جديدة في الرسم واستخدام الألوان.