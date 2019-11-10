الامارات | «ناسا» تكشف عن أولى طائراتها الكهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تكشف عن أولى طائراتها الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل، إكس-57 «ماكسويل»، في معمل لعلوم الطيران بصحراء كاليفورنيا.
والطائرة مقتبسة من نظيرتها الإيطالية تكنام بي 2006 تي ذات المحركين، ويجري تطويرها منذ عام 2015، ولاتزال على بعد عام على الأقل من أولى رحلاتها التجريبية. وتعتمد الطائرة على 14 محركاً كهربائياً تشغلها بطاريات ليثيوم أيون.
وقال المسؤول في مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران برنت كابلاه، إن المعايير تشمل كفاءة الطيران والسلامة والطاقة. وأضاف «نركّز على أمور يمكن أن تدعم القطاع بالكامل وليس شركة واحدة فقط. هدفنا الآن هو تحليق هذه الطائرة بنهاية 2020».
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