يعالج ارتفاع ضغط الدم.. فوائد مذهلة للتفاح

هل تعلم أن تناول 3 حبات من التفاح يوميا، يعمل على الوقاية من العديد من الأمراض، منها تقليل خطر الإصابة بالسكري، وغيرها منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

يساعد أكل المزيد من التفاح على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وحماية القلب من الأمراض لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة والإنزيمات.

ومن الفوائد الأخرى للتفاح منها الوقاية من السرطان، تقليل الالتهابات في الجسم، تقوية المناعة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، تحسين الهضم، علاج الإسهال والإمساك.

ويحتوي قشر التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على تنظيف الجسم وتنقيته من السموم، ويتسبب طبخ التفاح في القضاء على الإنزيمات التي يوفرها، وتقليل بعض فوائده.