"طول الوقت عايزة أتخانق".. أسباب الرغبة المستمرة في الشجار مع الآخرين

يعاني البعض من رغبة مستمرة في الشجار مع الآخرين والشعور بالإحباط لأتفه الأسباب، ويرجع ذلك لعدة مشكلات صحية منها وفقًا لصحيفة "أونلاين" البريطانية..

الحرمان من النوم

الحرمان من النوم، يؤثر على الحالة العصبية ويزيد من الشعور بالتوتر أثناء النهار، وبالتالي قد يؤدي إلى الغضب السريع وحدوث المشكلات مع الآخرين.

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الآلام المزمنة

من المعروف أن بعض الآلام المزمنة والملحّة مثل آلام المعدة، تحدث حالة من الانزعاج والتوتر الدائم، الأمر الذي قد يؤدي إلى الشعور بالغضب بسرعة، والافتقار للتواصل السليم مع الآخرين.

الصداع

يتسبب الصداع عادة بحالة من التوتر التي قد تؤدي إلى الانزعاج لأسباب بسيطة، والذي قد تنجم عنه مشكلات مع الآخرين.

الغثيان

عادة ما يتسبب الغثيان بحالة من عدم التوازن الجسدي والنفسي، وهذا قد يؤدي إلى التحدث مع الآخرين بشكل متوتر وعصبي.