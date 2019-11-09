للمرة الأولى.. مسلمة من جنوب آسيا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

تشارك ملكة جمال بنجلادش شيرين أكتر شيلا، في المسابقة العالمية لملكة جمال الكون (2019)، لتكون أول حسناء من بلد إسلامي في جنوب آسيا تنافس باقي جميلات العالم على هذا اللقب.
وكانت شابات مسلمات شاركن في مسابقة ملكة جمال الكون، لكن غالبًا ما كن من الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل ملكة الجمال السابقة اللبنانية الأمريكية ريما فقيه، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وتوجت شيرين ملكة جمال بلادها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنجلادش.
وأدهشت شيرين خلال المسابقة التي عقدت في عاصمة دكا البنغالية نهاية الشهر الماضي لجنة التحكيم بجمالها وذكائها كطالبة فيزياء في السنة الثالثة في جامعة دكا، وذكرت خلال حفل التتويج أن والدها، عضو في حرس الحدود البنغالي، وهو قدوة حسنة لها في حياتها.
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