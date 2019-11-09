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من كل دولة طريقة.. أطباق شهية للقرع - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تشتهر ثمرة القرع (اليقطين) في أمريكا وعدد من الدول باستخدامها في الأكل واحتفالات الهلوين سنويا.. وتتعدد طرق تحضيرها للأكل في هذه البلدان؛ تعالوا نتعرف عليها معا في السطور التالية:

الصين

يتم تحضيرها على البخار، وتعتبر وجبة خفيفة ولذيذة يضاف إليها الجمبري المجفف واللحم المفروم إلى جانب المشروم والخضروات.

نتيجة بحث الصور عن ‪China's steamed pumpkin cake‬‏

أرمينيا

يستخدم اليقطين في طهي طبق يسمى "غامبا"، إذ يتم حشوها بالأرز المسلوق والفواكه المجففة والمكسرات والعسل، ويتم تقديمها في شكل زهرة، ويشتهر هذا الطبق في الإجازات والاحتفالات.

نتيجة بحث الصور عن ‪ghapama‬‏

غينيا

يقطع اليقطين، وتقلى في الزيت الساخن مع البصل والفلفل والثوم حتى تنضج قطع اليقطين تمامًا، ويهرس حتى يتحول إلى عجين ثم يقدم مع الروبيان.

نتيجة بحث الصور عن ‪Fry pumpkin‬‏

شبه الجزيرة الكورية

يوجد طبق يسمى "هوباكجوك" يقدم كحلوى منفصلة أو إلى جانب الإفطار، وأحيانا يقدم إلى جانبه كرات الأرس.

نتيجة بحث الصور عن ‪Hobakjuk‬‏

الهند

يقدم كطبق حلوى يسمى "كادو كا حلاوة"، ويتكون من اليقطين المبشور مع المكسرات مثل الكاجو واللوز والفستق المقلي بالسمن مع إضافة الحليب والسكر وجبن الخوا.

نتيجة بحث الصور عن ‪kaddu ka halwa‬‏

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تايلاند

يوضع الكاسترد وحليب جوز الهند وسكر النخيل داخل القرع، ويتم تسويته على البخار بالكامل حتى يستوي.

نتيجة بحث الصور عن ‪Thai pumpkin‬‏

جنوب أفريقيا

يقدم القرع في شكل فطائر كوجبة خفيفة بحجم صغير، ويخلط بعد هرسه مع القرفة وجوزة الطيب والعجين، ثم يقلى في الزيت، ويقدم في النهاية مع السكر البوردة.

نتيجة بحث الصور عن ‪pumpkin fritters‬‏

اليابان

اليقطين الياباني يعرف باسم "سيميرد" ويتبل بصلصة الداشي والصويا صوص، ويطهى على نار هادئة حتى ينضج تمامًا، ويقدم كوجبة جانبية إلى جانب الطعام.

نتيجة بحث الصور عن ‪Japanese pumpkin‬‏

المكسيك

تقدم قطع القرع في المكسيك مع القرفة والحليب المكثف، ويرتبط باحتفالات يوم الموتى.

نتيجة بحث الصور عن ‪Mexico's calabaza‬‏

البرازيل

يقدم القرع كطبق تليقدي في البرازيل ويكون محشو باللحم.

صورة ذات صلة

مصر

يقدم في مصر كفطائر بالمكسرات والزبيب، وتعلوها طبقة من البشاميل.

نتيجة بحث الصور عن القرع بالبشاميل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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