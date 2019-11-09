من كل دولة طريقة.. أطباق شهية للقرع - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تشتهر ثمرة القرع (اليقطين) في أمريكا وعدد من الدول باستخدامها في الأكل واحتفالات الهلوين سنويا.. وتتعدد طرق تحضيرها للأكل في هذه البلدان؛ تعالوا نتعرف عليها معا في السطور التالية:

الصين

يتم تحضيرها على البخار، وتعتبر وجبة خفيفة ولذيذة يضاف إليها الجمبري المجفف واللحم المفروم إلى جانب المشروم والخضروات.

أرمينيا

يستخدم اليقطين في طهي طبق يسمى "غامبا"، إذ يتم حشوها بالأرز المسلوق والفواكه المجففة والمكسرات والعسل، ويتم تقديمها في شكل زهرة، ويشتهر هذا الطبق في الإجازات والاحتفالات.

غينيا

يقطع اليقطين، وتقلى في الزيت الساخن مع البصل والفلفل والثوم حتى تنضج قطع اليقطين تمامًا، ويهرس حتى يتحول إلى عجين ثم يقدم مع الروبيان.

شبه الجزيرة الكورية

يوجد طبق يسمى "هوباكجوك" يقدم كحلوى منفصلة أو إلى جانب الإفطار، وأحيانا يقدم إلى جانبه كرات الأرس.

الهند

يقدم كطبق حلوى يسمى "كادو كا حلاوة"، ويتكون من اليقطين المبشور مع المكسرات مثل الكاجو واللوز والفستق المقلي بالسمن مع إضافة الحليب والسكر وجبن الخوا.

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تايلاند

يوضع الكاسترد وحليب جوز الهند وسكر النخيل داخل القرع، ويتم تسويته على البخار بالكامل حتى يستوي.

جنوب أفريقيا

يقدم القرع في شكل فطائر كوجبة خفيفة بحجم صغير، ويخلط بعد هرسه مع القرفة وجوزة الطيب والعجين، ثم يقلى في الزيت، ويقدم في النهاية مع السكر البوردة.

اليابان

اليقطين الياباني يعرف باسم "سيميرد" ويتبل بصلصة الداشي والصويا صوص، ويطهى على نار هادئة حتى ينضج تمامًا، ويقدم كوجبة جانبية إلى جانب الطعام.

المكسيك

تقدم قطع القرع في المكسيك مع القرفة والحليب المكثف، ويرتبط باحتفالات يوم الموتى.

البرازيل

يقدم القرع كطبق تليقدي في البرازيل ويكون محشو باللحم.

مصر

يقدم في مصر كفطائر بالمكسرات والزبيب، وتعلوها طبقة من البشاميل.