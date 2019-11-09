صيحة الكنزة الفستان لموسم شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - صحيح أن الكنزة الطويلة، أو ما يعرف بأنها الكنزة الفستان متواجدة منذ زمن لكنها في الشتاء تعرف اقبالاً عليها لانها محببة الى الكثيرات. ومع قدوم فصل الشتاء تبحث المرأة عن قطع عملية وتتناسب في الوقت نفسه مع برد الشتاء.

اليك تفاصيل تلك القطعة وكيفية تنسيقها:



• قطعة يومية مريحة

Bottega Veneta



من مميزات الكنزة الطويلة انها مريحة في الشتاء ويمكن ارتداؤها بسهولة. يكفي اضافة حركة صغيرة عليها لتتحول من قطعة عادية الى كاجويل تتلاءم مع غالبية المناسبات.



• قصات عدة

R13



تتواجد الكنزة الطويلة بعدّة قصّات منها طويل تصل إلى اسفل الركبة وضيقة على الخصر، وأخرى قصيرة وفضفاضة وهي رائجة اليوم. اللافت أن النحيفات يمكنهن إختيار أي قطعة سواء الطويلة أو القصيرة، أما السمينات فيجب أن يتجنبن الكنزات القصيرة.

• الالوان الفرحة

Caption



تتوفر تلك الكنزة بعدة الوان لكن الاجمل منها هي الترابية من الزهري الى البني والبيج. الوان مستوحاة من قلب الشتاء وتليق لجميع ألوان البشرة.

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• ماذا عن السراويل؟

The row



عند ارتداء الكنزات الطويلة يجب أن يكون السروال ضيقاً من منطقة الكاحل ويشبه الليغينغ أو الفيزون. تجنّبي السروايل الواسعة، وكذلك التنانير الطويلة.

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