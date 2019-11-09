صيحة الكنزة الفستان لموسم شتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - صحيح أن الكنزة الطويلة، أو ما يعرف بأنها الكنزة الفستان متواجدة منذ زمن لكنها في الشتاء تعرف اقبالاً عليها لانها محببة الى الكثيرات. ومع قدوم فصل الشتاء تبحث المرأة عن قطع عملية وتتناسب في الوقت نفسه مع برد الشتاء.
اليك تفاصيل تلك القطعة وكيفية تنسيقها:
• قطعة يومية مريحة
من مميزات الكنزة الطويلة انها مريحة في الشتاء ويمكن ارتداؤها بسهولة. يكفي اضافة حركة صغيرة عليها لتتحول من قطعة عادية الى كاجويل تتلاءم مع غالبية المناسبات.
• قصات عدة
تتواجد الكنزة الطويلة بعدّة قصّات منها طويل تصل إلى اسفل الركبة وضيقة على الخصر، وأخرى قصيرة وفضفاضة وهي رائجة اليوم. اللافت أن النحيفات يمكنهن إختيار أي قطعة سواء الطويلة أو القصيرة، أما السمينات فيجب أن يتجنبن الكنزات القصيرة.
• الالوان الفرحة
تتوفر تلك الكنزة بعدة الوان لكن الاجمل منها هي الترابية من الزهري الى البني والبيج. الوان مستوحاة من قلب الشتاء وتليق لجميع ألوان البشرة.
• ماذا عن السراويل؟
عند ارتداء الكنزات الطويلة يجب أن يكون السروال ضيقاً من منطقة الكاحل ويشبه الليغينغ أو الفيزون. تجنّبي السروايل الواسعة، وكذلك التنانير الطويلة.
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