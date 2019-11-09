فساتين واسعة تخفي عيوب الجسم موضة خريف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020،حرصت دور الأزياء العالمية على تقديم باقة منوعة من الفساتين الواسعة بقصة الـ A line الدارجة إليكِ أحدث الموديلات التي ستضمن لكِ إطلالة ساترة ستخفي جميع عيوب جسمك.
فساتين واسعة للقصيرات
. كالعادة تميز عرض ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بالفساتين الواسعة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف High low dresses والتي تناسب قصيرات القامة حيث تساعد في إطالة الساقين.
فساتين واسعة للنحيفات
شهدت مجموعة ماركة آندرو جن Andrew Gn حضور لافت للفساتين الواسعة الأشبه بقصة القفطان الشرقي والمزدانة بالطبعات الكبيرة والمتداخلة مما يرشحها لتكون القطع الأنسب للنحيفات حيث تساعد التفاصيل الكبيرة في منح الجسم مدى أعرض.
فساتين واسعة للممتلئات
تبقى الفساتين الواسعة من القطع المناسبة لصاحبات القوام الممتلئ لا سيما الموديلات أحادية اللون الخالية من الطبعات كما في مجموعات كارولينا هيريرا Carolina Herrera و إميليا ويكستيد Emilia Wickstead وألكسيس مابي Alexis Mabille، احرصي على إنتقاء الموديلات الداكنة منها لتنحفي المناطق المكتنزة من جسمك.
فساتين واسعة للقوام الكمثري
احرصي على إنتقاء فستان A Line مزين بتفاصيل بارزة حول العنق أو الأكتاف كما في تصميم ماركة روكساندا Roksanda المزدان بفيونكه كبيرة تزين العنق ستزيد من عرض الجزء العلوي النحيف من الجسم ليتوازن مع منطقة الأفخاذ الممتلئة.
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