الطريقة الصحيحة لمسح المكياج... نصائح أساسية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - نعلم جيداً أن السبب الأساسي الذي يكمن وراء البشرة الصحية والمشرقة، هو تنظيفها بشكل جيد يومياً، لا سيما من أثار المكياج. إلا أننا غالباً ما نتّبع خطوات خاطئة في مسح المكياج، مما يؤثر سلباً في مظهر البشرة، ويلحق الضرر بها. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى الطريقة الصحيحة لمسح المكياج من خلال نصائح أساسية خذيها بالاعتبار.

طريقة مسح المكياج



خذي الوقت الكافي

عندما يتعلق الأمر بإزالة مكياج العيون بشكل خاص، عليك أخذ الوقت الكافي في ذلك، بحيث يتم تطبيق مزيل المكياج والانتظار لبضع دقائق، إذ سيؤدي ذلك الى تليين الماسكرا وظلال العيون، مما يسهل عملية مسحها وتنظيفها بسرعة وسهولة، من دون الحاجة الى القساوة على البشرة أو فركها، ويحول دون ترك تلطخات في منطقة العين، وفرك العين بشدة بمزيل المكياج، والذي يمكن أن يلحق الضرر بعينيك وبشرتك في آن، كظهور التجاعيد والاحمرار والتهيجات. وهذه الخطوة تنطبق أيضاً على إزالة مكياج البشرة والشفاه.



لا تهملي غسل وجهك جيداً

يمكن أن تكون مناديل مسح المكياج خطوة مبدئية ممتازة في إزالة المكياج، لا سيما إن كنت من الكسولات في ما يتعلق بالاهتمام بالبشرة. لكن من الضروري أن يتبعها تنظيف الوجه بالغسول الملائم لبشرتك وتشطيفه جيداً بالماء. علماً أنه في حال قمت بمسح المكياج بواسطة المناديل واستخدام كريم الترطيب بعدها، فإن ذلك سيدفع الأوساخ الى داخل المسام، فتستيقظين في الصباح ببشرة مليئة بالبثور والرؤوس السوداء.

مسح المكياج بخطوات أساسية



استخدمي قطعة قطن مسطحة لا كروية

قد تترك قطع القطن ذات الشكل الكروي التي تستخدمينها عند مسح المكياج، وراءها، بقايا أو أثار صغيرة، مما يؤدي الى تهيج البشرة عموماً والعين خصوصاً. لذلك، اختاري بدلاً منها قطعة قطنية مسطحة بنسيج مبطن، والتي تزيل كافة أثار المكياج من دون أن تترك وراءها أي أثار أو أوساخ.



لا تهملي ترطيب البشرة

حتى لو لم تكن بشرتك من النوع الجاف، يجب أن يتبع عملية إزالة المكياج ترطيب البشرة بالكريم المرطب الملائم لنوع بشرتك، نظراً الى أن مستحضرات المكياج تسبب الجفاف للبشرة، لا سيما منطقة العين والشفاه. بالتالي، احرصي على ترطيب منطقة العين ومن ثم بشرة الوجه بالكريمات المناسبة. أما الشفاه فرطبيها ببلسم الشفاه المناسب.

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