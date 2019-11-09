المناكير الغليتر موضة رائجة... اختاري أفضل الأنواع

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - تميل النساء في الإجمال، الى اعتماد الأزياء الداكنة خلال فصلي الخريف والشتاء، بالتالي فإن التفاصيل الصغيرة باستطاعتها أن تميزها عن غيرها وتلف الأنظار إليها. وهذا ما ينطبق على طلاء الأظافر الغليتر الذي يعد موضة مناكير رائجة جداً خلال الوقت الحالي، تجعل أظافرك متلألئة وتمنحك طلة مضيئة في غاية الجمال.
وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل أنواع المناكير الغليتر، فاختاري من بينها ما يناسبك.
Olive & June OJSM Nail Polish
إن هذا المناكير باللون المعدني الذهبي - الوردي الغليتر هو شكل من أشكال فن الأظافر، كونه يعزز من جمال الأظافر ويضفي عليها لمسة في غاية الروعة. ويعد المناكير المعدني الذهبي – الوردي الغليتر الأكثر طلباً من النساء خلال الوقت الحالي، فلا تترددي في تجربته خلال هذا الشتاء.
Nars Nail Polish in Pastorale
يتميز هذا المناكير بلونه الذهبي الداكن الغليتر، وتركيبته التي تدوم طويلاً، بحيث تبقى أظافرك أنيقة وبراقة لمدة أسبوع وأكثر. وهو لون رائج جداً ويلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، كونه يتناغم مع الأزياء الشتوية الداكنة، لا سيما البني والأسود. بالتالي، ننصحك بتجربته للحصول على أظافر مميزة.
Smith & Cult Nail Polish in Shattered Souls
يتميز هذا المناكير بتركيبته التي تشتمل على قطع ذهبية براقة، تجعل من أظافرك كمنحوتة ذهبية في غاية الجمال. وسيشكل طلاء الأظافر هذا خياراً مثالياً لمناسبات هذا الشتاء، إذ سيضفي على إطلالتك لمسة مميزة وراقية جداً.
OPI Nail Polish in Key To The Kingdom
إن هذا المناكير المعدني الغليتر هو خيار رائع هذا الشتاء، لذوات البشرة الداكنة والفاتحة على حد سواء، فلونه الأنيق يجعله مناسباً لأوقات النهار والليل على حد سواء، كما أنه يحافظ على أظافرك براقة وغاية في الجمال.
Essie Nail Polish Collection in Reign Check
لقد أصبح معلوماً أن المناكير الرمادي سيكون موضة رائجة جداً خلال هذا الشتاء. لكن بإمكانك أن تكوني متميزة عن غيرك من النساء، من خلال اعتماد المناكير الرمادي الغليتر من علامة Essie، فهو يتناغم مع ألوان البشرة كافة ويضفي لمسة محببة على أظافرك.
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