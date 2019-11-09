بعد تحذير الشرطة .. صاعقة برق تضرب 3 مواطنين في سلطنة عمان وهذا مصيرهم

أصيب ثلاثة مواطنين عُمانيين بصاعقة برق في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، نتيجة الحالة الجوية “اخدود الحيا” التي بدأت بالتأثير على مناطق السلطنة.

وأفادت شرطة عمان السلطانية على حسابها الرسميّ في “تويتر” مساء السبت أن حالة أحد المصابين بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى صحار.

ونصحت شرطة عمان السلطانية الجميع إلى عدم الخروج خلال تأثيرات المنخفض نظراً للصواعق المصاحبة وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة نظراً لغزارة الامطار المرافقة للمنخفض الجوي.

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وقالت ان الامطار ستكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط حبات البرد مع نزول بعض الاودية وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع في موج البحر.

ونصحت الهيئة عدم عبور الأودية وتجنب الاماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

يأتي ذلك بعدما أكدت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران اعتبارا من اليوم السبت إلى يوم الاثنين المقبل.

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