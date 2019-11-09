فيديو| مقطع “بوس” بين الممثلة البحرينية زهرة عرفات والمذيع الكويتي صالح الراشد يُشعل جدلاً واسعاً!

أثارت الممثلة البحرينية زهرة عرفات جدلاً واسعاً بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقبّل المذيع الكويتي صالح الراشد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو الذي يوضح المذيع الكويتي وهو يُهنّئ الممثلة البحرينية بعيد ميلادها، لتفاجئه بقُبلة، قائلةً له إنها تعلم أن هذا التصرّف سيثير ضجة.

شاهد أيضاً: مملكة “البوس والأحضان”.. “شاهد” عبداللطيف آل الشيخ يُقبل يد أصالة وآخر يتحرش بها اقتداءً بالأمير “ابن مساعد”

Advertisements

وردّ المذيع الكويتي صالح الراشد على الممثلة البحرينية زهرة عرفات بعدما قبّلته بقوله “أنتِ مثل أختي”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8