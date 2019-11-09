شعر أشقر في الجنازة وأسود في العزاء.. هكذا ظهرت خطيبة هيثم زكي في وداعه

يبدو أن حزن إنجي سلامة خبيرة الطاقة، على رحيل خطيبها الفنان هيثم أحمد زكي، لم يقتصر على البكاء وارتداء ملابس سوداء بل إنها حضرت عزاءه بشعر مختلف عن صلاة الجنازة.

وظهرت إنجي خلال تلقيها واجب العزاء بلون أسود على عكس صلاة الجنازة التي ظهرت فيها بشعر أشقر.

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ولم تستطع خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي الوقوف لتلقي واجب العزاء بالرغم من حضور العديد من نجمات الوسط الفني، وظلت إنجي منذ وصولها لقاعة الرزاق بمسجد الشرطة جالسة على كرسيها وحولها صديقاتها.

وفاة هيثم أحمد زكي

وشيّع جثمان الراحل من مسجد عمر مكرم الخميس الماضي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه، وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.