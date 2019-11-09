"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدوري لتوعية السيدات بكيفية التسويق الانتخابي

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة سناء السعيد عضوة المجلس، ومقررة اللجنة اجتماعها الدورى، وذلك لمناقشة خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت سناء السعيد إلى قاعدة بيانات المرشحات في المحافظات من السيدات اللاتي ترغبن في خوض الانتخابات، مؤكدة ضرورة تنظيم دورات تدريبية للراغبات في الترشح لتوعيتهن وتعريفهن كيفية التسويق الانتخابي.
كما تطرقت سناء السعيد إلى مشكلة إهدار الأصوات في القائمة النسبية والقائمة المطلقة وتأثيرها في اختيار الأعضاء، مؤكدة أنها تأمل أن عملية الاختيار تكون للمرشح الكفء ومن يقدم برنامجا انتخابيا يخدم المواطنين.
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