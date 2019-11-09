في ختام ورشة مناهضة العنف.. "قومي المرأة" يكرم محررة "الوطن"

كرمت ورشة عمل "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، محررة موقع "هن" التابع لجريدة "الوطن" لتغطيتها فعاليات الورشة التي أقيمت في الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري، بمحافظة الإسكندرية.

أشادت منى الغزالي، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، بالدور المتميز للموقع والمحررة في نشر كواليس واقعة اتهام طالبة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لمدرس مساعد بالتحرش بها، من خلال ارتكابه لفعل فاضح أمامها، القضية التي حظت باهتمام من قبل وحدة مكافحة التحرش بالجامعة، التابعة للمجلس، والتي تولت فتح التحقيق فيها مجددا.

اختتام فعاليات الورشة

واختتمت اليوم، فعاليات اليوم الثاني والأخير، من ورشة عمل الإعلاميين، بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي استهدفت عدداً من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية.

حضر الورشة العديد من المتخصصين، وتناولت "الغزالي" أرقاما وإحصائيات حول وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، في اليوم الأول.

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وعرض كريم شلبي، رئيس فريق الباحثين والإحصائيين بمركز بصيرة، مناقشة حول كيفية الاعتماد على الحصول على معلومات دقيقة حول أوضاع المرأة المصرية.

كما استعرضت دينا فاروق أبو زيد، الأستاذ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، نقاطا حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بقضايا ضد المرأة وكيفية التعامل معها.

وشمل اليوم الثاني مناقشات حول أدوات التعامل مع المعنفات خلال اللقاءات الإعلامية لرفع قدرات الإعلاميين في كيفية طرح الأسئلة والتعامل المباشر مع السيدات، وطرحته الدكتورة هبة الشاهد، أستاذ صحافة وإعلام بالجامعة الأمريكية.

كما عرض المستشار أحمد رفعت النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، موضوع الإعلام والجوانب القانونية لجرائم العنف ضد المرأة، وعرض المشاركون في الدورة عدة نماذج ومقترحات عن أساليب التناول الإعلامي المختلفة لقضايا العنف.