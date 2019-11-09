منها الكوسة.. فواكه وخضروات مفيدة لترطيب الجسم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
تحتاج الخلايا بشكل دائم إلى الماء للحفاظ على رطوبتها ما يساعد على تجديدها، ويتم الحصول على الماء من خلال شرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم لا سيما من الماء، مع مع الحرص على تناول أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه الغنية بالماء لإمداد الجسم بالرطوبة اللازمة له، واللازمة لتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على مرونة الشرايين.
في الصفحات التالية يستعرض الكونسلتو أبرز أنواع الخضروات والفواكه، التي تحتوي على كمية مرتفعة من الماء وتساعد على ترطيب الجسم، وذلك وفقا لموقع "sharecare".
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