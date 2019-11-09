وصفات طبيعية شائعة تضر ببشرتك وجمالك.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تلجأ الكثير من النساء لاستخدام الماسكات التي تتكون من مواد طبيعية للحفاظ على جمال ونضارة بشرتهن، وعلاج الأثار السلبية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والإكثار من وضع المكياج، وغالبًا ما يكون مصدرهم الأساسي مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الدكتورة علا رأفت، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة التجميل، إن الماسكات الطبيعة من أسهل وأرخص الطرق التي تعتمدها النساء للاهتمام ببشرتهن، ولكنهم يجهلن أن بعض المنتجات الطبيعية قد تمثل خطورة كبيرة على صحة وجمال البشرة، ومنها.

-ماسك البيض

يعتبر البيض من أفضل الماسكات التي تعمل على شد البشرة وعلاج الخطوط الرفيعة والتجاعيد، ولكن عند استخدام البيض مع مجموعة من المكونات الأخرى يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا.

-ماسك المايونيز

وضع المايونيز على البشرة يزيد من إفراز الدهون بها ويضر البشرة، ويعمل على سد مسامها، خاصة صاحبات البشرة الدهنية نظرًا لطبيعة مسامها الواسعة، فتتراكم الزيوت والدهون مكونة حبوبا دهنية يصعب التخلص منها ومن آثارها فيما بعد.

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-ماسكات تقشير البشرة

تطبيق ماسكات التقشير القوية بشكل يومي قد يؤدي إلى تهيج البشرة ويجعلها حساسة للغاية، كما يحفز خلايا البشرة على زيادة إفراز الدهون لتعويض نقص الزيوت مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، فعلى سبيل المثال تقشير البشرة باستخدام السكر الخشن قد سبب جروحًا سطحية غير مرئية على الوجه.

-ماسك النشا

يسبب ماسك النشا جفاف للبشرة ويصيبها بالاحمرار والالتهاب الشديد.

-خل التفاح

تعتقد بعض النساء أن خل التفاح علاج فعال للتخلص من حبوب الشباب، ولكنه يضر البشرة ويعمل على تغيير لونها، ويسبب حفر صغير وبقع داكنة ويجعل بشرتك تبدو مرهقة وباهتة.