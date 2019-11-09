شاهد| فنانة تُصاب بأزمة قلبية حادة بعد معرفتها بتفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكي!

طمأنت الممثلة ياسمين غيث محبيها بصورة لها من داخل المستشفى الذي نُقلت إليه إثر تعرّضها لأزمة قلبية حادة بعد ان عرفت بتفاصيل وفاة الممثل الراحل هيثم أحمد زكي.

وكشفت الممثلة تفاصيل ما حدث لها وكيف كانت على وشك أن تموت لوحدها تماما كما حصل مع هيثم .

وكتبت: “أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفياً بموت.. صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي (اللي أثر فيا ووجع لي قلبي قوي من غير ماعرفه) زي غالباً مصر كلها.. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة.. صحيت على وجع في صدري رهيب، وجع ناحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلى وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالباً يا جلطة يا في الطريق”.

وأضافت: “كنت لوحدي في البيت.. وركزوا معايا في لوحدي دي، لحسن حظي كانت صاحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفياً وبقول لها خديني المستشفي حالاً أنا بيجيلي”.

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وختمت ياسمين غيث بالكشف عن تفاصيل نتائج تشخيص حالتها التي اتضح انها نوبة خوف، وأعطوها الأطباء المهدئات خصوصا انها كانت مصابة سابقا بمرض السرطان.

وكشف مصدر أمني لصحيفة مصرية عن سبب وفاة الفنان الشاب هيثم زكي، نجل الممثل الراحل أحمد زكي، مشيراً إلى أن هيثم تناول عقاراً كان السبب في موته.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية، عن مصدر -لم تسمه- قوله إن الفنان هيثم زكي تناول منشطاً ومقوي عضلات لرفع هرمون التستوستيرون في الجسم، وهو غالباً ما يتناوله لاعبو كمال الأجسام والمترددون على صالات الجيم؛ وهو ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق.

وأضاف المصدر أن العقار الذي تناوله هيثم رفع له إنزيمات الكبد؛ ما جعله يتوجه إلى الصيدلية، وتم حقنه بإبرة مسكنة، وهو ما جعله لا يشعر بآلام الكبد التي تفاقمت مع الوقت وأُودت بحياته.