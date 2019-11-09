الأرصاد والشرطة في سلطنة عمان يحذّران من هذه الأمور خلال الساعات القادمة مع بداية تأثير “اخدود الحيا”

أهابت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة نظراً لغزارة الامطار الردعية المحتمل استمرار هطولها في شمال الباطنة.

وقالت ان الامطار ستكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط حبات البرد مع نزول بعض الاودية وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع في موج البحر.

ونصحت الهيئة عدم عبور الأودية وتجنب الاماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

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يأتي ذلك بعدما أكدت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران اعتبارا من اليوم السبت إلى يوم الاثنين المقبل.

من جهتها، أهابت شرطة عمان السلطانية بجميع المواطنين والمقيمين باتخاذ تدابير السلامة أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها والإبتعاد عن البرك والتجمعات المائية وأعمدة الكهرباء.

كما أهابت بالصيادين عدم ارتياد البحر في حال ارتفاع الموج.

وأُطلق على الحالة الجوية التي بدأت بالتأثير على أجواء السلطنة “أخدود الحيا”، حيث نشر مغرّدون مشاهد من بداية تأثير الأخدود على بعض المناطق.