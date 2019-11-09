خطف واغتصاب .. جريمة بشعة في وضح النّهار في الأردن!!

تعرّض طفل يبلغ من العمر ١٤ عاماً للإختطاف من أحد مناطق العاصمة الأردنية عمان ثم الإعتداء عليه جنسياً وجسدياً من قِبَل شخصين، أجبراه على الصعود معهما في المركبة واصطحباه الى منطقة خالية من السكان.

وبعد تقدّم والد الطفل بشكوى لدى الأمن العام، تم تشكيل فريق تحقيقي خاص، حيث تمكن الفريق من الوصول لتحديد هوية شخصين مشتبه بهما بارتكاب الجريمة وأُلقي القبض عليهما وضبط المركبة التي كانا يقودانها.

وبالتحقيق معهما اعترفا بخطف الطفل والاعتداء عليه جنسيا وجرى توديعهما لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، وتوقيفهما ١٥ عن تهمة الخطف بالتحايل والاكراه والاعتداء عليه جنسيا / هتك العرض بالعنف لشخص لم يتم الخامسة عشر من العمر.

وجرى عرض الطفل على الطبيب الشرعي وبيّن تقرير طبي وجود كدمات على الرأس والوجه ونزيف في ملتحمة العين مع وجود خدوش في الرقبة وادخل المستشفى للمراقبة والعلاج.

وباشر فريق للدعم النفسي من إدارة حماية الأسرة عقد جلسات نفسية للطفل من قبل مختصين للتهوين عليه وتعزيز إرادته وصقل قدرته على تجاوز هذه التجربة الصعبة.