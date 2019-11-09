شهيرة تتحدث عن الموت المفاجئ بعد وفاة هيثم أحمد زكي: كن خفيفًا

"كن خفيفًا ولا تجعل أوزارك التي تذهب بها ثقيلة الحمل"، هكذا تحدثت الفنانة شهيرة، عن الموت المفاجئ عقب رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتبت "شهيرة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مش عارفة أبدأ ازاي؟.. بس أنا عايزة أتكلم عن موت الفجأة هل إحنا معرضين له في أي لحظة؟ وخاصة أنه لا يفرق بين صغير السن أو كبير لما بيجي ملك الموت خلاص (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم)".

وتابعت "شهيرة": "تعددت الأسباب والموت واحد ويقول صلى الله عليه وسلم (دنت الساعة إذا كثر موت الفجأة) وده بيحصل كتير دلوقتي.. لذلك لا بد من أن نكون على استعداد فقد ندعى في أي لحظة.. فكن خفيفًا ولا تجعل أوزارك التي تذهب بها ثقيلة الحمل بتطاولك واغتيابك الناس ولا تسئ لهم بالفعل ولا بالقول ولا تحكم عليهم ولا تسبهم ولا تظلمهم لأن حق الله في يد الله برحمته وغفرانه أما حقوق الناس ستظل في رقبتك حتى تقف على الصراط وهنا سيكون الموقف عصيبا".

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واختتمت "شهيرة" منشورها: "لا تظن أن فراق الدنيا بما فيها بعيدًا مهما كنت صغير السن ولنا في وفاة هيثم عظة ورسالة بعثها الله إلينا من خلاله لأنه شخصية كلنا نعرفها فتأثرنا بها وكان سببًا في مراجعة كثيرين لأنفسهم ومحاسباتها.. تواصلوا.. تحابوا.. اسألوا على بعض وخاصة من يعيشون بمفردهم ودوهم واهتموا بهم.. امسكوا موبايلتكم واتصلوا بمحارمكم وأصدقائكم الموت لا يستأذن أحدا زي ما كلكم عارفين".

وتفاعل الكثيرون من متابعي الفنانة شهيرة على منشورها، بالدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي يوم الخميس إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عامًا، لتحدث صدمة بين الوسط الفني.