صور.. مازالت تحت الصدمة.. خطيبة هيثم أحمد زكي تتلقى العزاء جالسة

لم تستطع إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، الوقوف لتلقي واحب العزاء، بالرغم من حضور العديد من نجمات الوسط الفني ومعارفهما.

وظلت إنجي منذ وصولها لقاعة الرزاق بمسجد الشرطة جالسة على كرسيها وحولها صديقاتها.

وشيّع جثمان الراحل من مسجد عمر مكرم الخميس الماضي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه.

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.