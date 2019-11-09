استخراج ديدان من عين ستينية أمريكية .. والطبيب: تصيب الماشية فقط

كشفت تقارير طبية أجريت مؤخرا عن ظاهرة مخيفة تم اكتشافها، وهي قدرة ديدان طفيلية على أن تصيب البشر وتتكاثر على الجسد.

وحذر مجموعة من العلماء من وجود حالة مرضية نادرة تم الكشف عنها حسب ما نقلته وكالة "فايس"، فقد تعرضت امرأة في عمر 68 عاما لإصابة في عينها بديدان طفيلية كانت تصيب الأبقار فقط.

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تعود تفاصيل الإصابة إلى مارس 2018، عندما شعرت مرأة من ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، بألم في عينها اليمنى، وعندما زاد الألم قامت المرأة بغسل عينها تحت الماء الدافئ.

وفوجئت السيدة بخروج دودة من عينها مما دفعها إلى النظر في المرآة بدقة فاكتشفت وجود دودة أخرى، وقامت بإخراجها، ثم توجهت إلى الطبيب في نفس اليوم والذي استخرج دودة ثالثة من عينها.

ووصف الطبيب لها نوع من الماء المقطر لإزالة أي بقايا للديدان من العين، وبعض الأدوية لمنع العدوى، كما قام الطبيب بإرسال الدودة التي أخرجها من عين المريضة إلى المختبر للكشف عن نوعها.

وتوصلت نتائج الاختبارات إلى أن نوع الدودة التي أصابت المرأة كان "Thelazia gulosa"، وهي دودة عين طفيلية شائعة في الماشية وأحيانًا في الحيوانات الأخرى.

ويصيب الطفيلي، الحيوانات عن طريق ذباب الوجه الذي يتغذى على الدموع وإفرازات العين الأخرى.