الأصفر والرموش الخفيفة.. موضة مكياج عروس شتاء 2020 

قالت خبيرة التجميل منى الجمل، إن الألوان الدافئة لهذا الموسم، شتاء 2020، تعد أفضل اختيار للعرائس، من خلال اختيار مستحضرات تجميل بدرجات النيود.

متابعة: "يفضل استخدام الكونتور بخطوط غير بارزة، لإبراز الملامح، مع الهايلايتر الناعم، والبلاشر بدرجات النيود أيضًا".

ونصحت "الجمل" في بيان صحفي، بالاتجاه نحو البساطة، والتخلي عن وينج الأيلاينر العريض، أو الرموش المكثفة، معتمدة على الرموش الخفيفة فقط، مع ألوان الجفون.

وأكدت خبيرة التجميل، على أن اللون الأصفر لمكياج العيون، أحدث الألوان الدارجة لهذا الموسم.