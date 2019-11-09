صور.. إيفانكا ترامب تخطف الأنظار بالملابس المغربية

إطلالات متعددة ظهرت بها إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارتها إلى مغرب، حيث خطفت أنظار وسائل الإعلام المغربية والأجنبية. وخلال زيارتها للمغرب، التقت إيفانكا بعدد من الشخصيات الرسمية منها الأميرة لالة مريم شقيقة العاهل المغربي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما زارت مناطق متفرقة بالمملكة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم". Advertisements وبدأت زيارة إيفانكا للمغرب يوم الأربعاء وتستمر 3 أيام، وتهدف للترويج لمبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التي أطلقتها، بداية من السنة الجارية لتمكين النساء اقتصاديا في البلدان النامية.

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