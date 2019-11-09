سلاسل ونقشة النمر على حقائب خريف 2020

بعض الحقائب لا تعرف موسماً معيناً وتصلح للفصول الأربعة. وبعض الآخر لا يليق إلا بحسب الفصل. مثالاً قد نعتقد أن الألون الفرحة والحيويّة تليق فقط بفصلي الصيف والربيع، وهذا إعتقاد خاطىء. هذا الخريف، مجموعة حقائب ترند بأشكال غريبة وحديثة وبألوان متنوّعة تليق بالمرأة التي تتبع الموضة في كل جديد. حقائب للمكتب، للسهرة مع الأصدقاء، أو مناسبات كاجوال: صغيرة وكبيرة، ملّونة وكلاسيك، حقائب كلاتش، من الجلد، والصوف الناعم، والريش.

معظم الحقائب الترند هذا الخريف مستوحى من موضة السبعينات، بعضها بلونين وبأشكال هندسية غريبة.

لنقشة النمر حصّة في المجموعة، كذلك السلاسل الكبيرة. الجديد واللافت هو "الحقيبة الدوبل" أو حقيبة بحقيبتين. هذه التصاميم الغريبة والحديثة جاءت من دار بالم إينجلز وكايت سبايد، إحداهما بحجم متوسط والأخرى تُستخدم كحقيبة مكياج. اللون الأخضر حاضر بقوة هذا الموسم وبعدة موديلات: حقائب صغيرة من كارولينا هيريرا، وحقائب من الصوف الناعم تصميم آشلي ويليامز.

حقيبة بحقيبتين



موديل جديد بعدة ألوان، وفكرة جيدة لإحتواء الأغراض دون تغيير شكل الحقيبة. الحقيبة في الصورة أدناه لـ بالمز أنجلز من الجلد مع حزام في الوسط. هذا النوع من الحقائب متوفّر بأقمشة عادية وديزاين مزخرف بالرسوم بأشكال هندسية عدة.

حقائب Kelly Green



الأخضر الحيوي سيضيء خريف 2019 . حقائب تضفي الحياة على أية إطلالة. تصاميم الأخضر جاءت في مجموعة آشلي ويليامز، كلي غرين، وكارولينا هيريرا. الشنط مصنوعة من الجلد أو الصوف الناعم بتصاميم بسيطة دون زخرفة.







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شنط يد بسلاسل

شنط السلاسل ظهرت في تصاميم توم فورد، تيبي، ومايكل كورس. توري بورش وكريستيان سيرنيانو وكيت سبايد قدموا تصاميم حقائب جلدية بلونين متناسقين، والتشكيلة حقاّ بدت أنيقة. الحقيبة الجلد أدناه من تصميم تيبي، مع سلاسل كإكسسوار يضيف بعض الحركة.

Cubic Top-Handle

الحقائب التي لا تشبه مجموعة خريف 2019 ظهرت في تصاميم براندون ماكسويل الذي إعتمد حقائب صغيرة مربّعة شفافة. هذه الحقائب قد تعنوّن الترند لسهرات الموسم. تصميم مميز من براندون ماكسويل لحقيبة مربّعة شفافة صغيرة الحجم. يمكن إعتمادها لإطلالة خاصة بالسهرات. من الطبيعي أن تطغى هذه الحقيبة على ملابسك. وستتوجّه الأنظار إليها لغرابتها وفخامتها. بالإضافة لماكسويل، ظهرت حقائب اوسكار دي لارنتا بنفس الحجم والديزاين لكن برسومات مزخرفة.

حقائب fluffy

للحقائب الكبيرة والـ fluffy حصّة أيضاً. فقد ظهرت في تصاميم ماكس مارا، ستيلا ماكارتني، وسبورت ماكس، شنط تتسع لكل أغراضك الخاصة. هذا النوع من الحقائب يصلح للسفر أكثر من مشاويرك اليومية.

Crossbody

تميّز قوي لحقائب الكروس بودي، خاصة في مجموعة دار سيلين التي بدت شيك وبسيطة، وأعادتنا إلى ستيل الحقائب القديمة، ويمكن حملها على الخصر أو الكتف. بالنسبة لحقيبة crossbody ، ونظراً لأّنها موضة هذا الموسم، ننصحك بإنتقاء حقائب صغيرة الحجم تتسع بما يكفي لأحمر شفاه وهاتف أو ما شاكله. إنّ حقائب الكروس بودي الكبيرة ليست موضة هذا العام، وتسبّب ألماً في الظهر. كأبعد حال يمكن حملها عند السفر.

الألوان الجريئة تطغى هذا العام على هذه الحقائب. في هذه الصورة نلاحظ تنسيق الحقيبة مع البنطلون بالكاروهات مع الكنزة المخططة لإطلالة خريفية شتوية أنيقة.

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