لجنة شباب قومي المرأة تطلق حملة 16 يوما لمناهضة العنف

عقدت لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول فى دورتها الثانية برئاسة دينا حسين، عضو المجلس ومقررة اللجنة، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة. وأكدت "حسين" على سعادتها ببدء الدورة الثانية لعمل اللجنة، وقامت بتعريف العضوات والأعضاء الجدد بالمجلس وأهدافه وأنشطته، مؤكدة على أن انطلاق أنشطة اللجنة سيكون خلال حملة ال١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وجرى استعراض ومناقشة مقترحات عضوات وأعضاء اللجنة في هذا الإطار بالإضافة إلى استعراض ومناقشة مبادرة "دوّي" التي أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة بتعاون مع "يونيسف" لتمكين البنات.

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