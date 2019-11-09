شام تنشر صورة مع والدها وأختها.. وأصالة تعلق

شاركت الطبيبة شام، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا تجمعها بوالدها أيمن الذهبي، وأختها غير الشقيقة.

نشرت "شام" الصور معلقة عليها: "أخيرًا اتجمعت مع بابا وأختى الملاك أنجيلا"، وتفاعلت المطربة أصالة مع صور ابنتها، فعلقت قائلة: "روح مامي".

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تعليق "أصالة" على الصور التي نشرتها ابنتها، لفت أنظار المتابعين ليصفوا المطربة أصالة بالنقاء وطيبة القلب، وقال بعضهم: "ما أطيب قلبك"، "دايمًا غاليتي أصولة خلوقة وجميلة في أخلاقها وكل شيء فيها بسم لله ما شاء لله"، "يا أرقى وأجمل أم على وجه الأرض".

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي وأنجبت منه شام وخالد، وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج طارق العريان ورزقت منه بتوأم.