لمرضى الضغط المرتفع.. السلمون علاج فعال

أشار أطباء مركز "بلود بريشور" البريطاني إلى أن تناول سمك السلمون يخفض ضغط الدم المرتفع، ويحد من مخاطر مضاعفاته.
ووفقا لما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن أمراض الكلى ومشاكل الرؤية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد من أكبر وأخطر مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.
أوضح الأطباء أن السلمون يحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم، وهو من العناصر الأساسية والهامة اتي يعتمد عليها جسد الإنسان، لتعمل وظائفه بشكل سليم، مما يساعد على خفض ضغط الدم عبر موازنة الآثار السلبية للملح.
الاعتماد على وجبة السلمون مع تناول بعض الفواكه كالموز، والخضروات والألياف، يرفع مستويات البوتاسيوم في الجسد مما يدعم عمل الكليتين بكفاءة أكبر.
أوضحت بعض الدراسات التي أجراها عدد من الأطباء أن نقص نسب البوتاسيوم بالجسم يزيد من احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم لدى الأصحاء.
لذلك ينصح الأطباء المرضي الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بممارسة رياضة المشي يوميا لمدة 20 دقيقة، وذلك للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
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