معاناة الراحل هيثم أحمد زكي كادت تقتل فنانة شابة: "تخيلت اللي حصله وأنا قاعدة لوحدي"

قالت الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنها تعرضت لوعكة صحية، بعدما عرفت خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

ونشرت "ياسمين" صورتها وهي ترقد على سرير بأحد المستشفيات، أعلاها تفاصيل ما حدث لها: "أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفيًا بموت.. صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي (اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ماعرفه) زي غالبًا مصر كلها.. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة.. صحيت علي وجع في صدري رهيب، وجع نحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلي وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالبًا يا جلطة يا heart attack في الطريق".

وتابعت الفنانة الشابة: "كنت لوحدي في البيت.. وركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفيًا و بقول لها (خوديني المستشفي حالاً أنا بيجيلي heart attack)، روحنا على المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدئوا الدكاترة يعملولي رسم قلب علي ضغط و سكر وكل الكلام ده.. النتيجة "كله طبيعي" وأنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي وبقول لهم "و النبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب إبني".

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وأوضحت "ياسمين": "يطلع عندي "panic attack" يعني "نوبة خوف" إدوني مهدئات لغاية ما نمت والدكتور قال لي إنتي متوترة من حاجة ودة اللي عمل فيكي كدة، لازم تهدي و تريحي.. (وطبعًا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب و بخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف).. والحمد لله جت بسيطة وربنا ستر عليا.. بس بجد الإحساس كان مميت.. بدأت اتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فمالاقاش اللي ينقذه ويوديه المستشفي وبدأت أفكر إن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس".

واختتمت الفنانة الشابة منشورها: "الوحدة وحشة قوي يا جماعة، كفاية نحكم على بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد وجفاء، كفاية كلام على بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة وقرف، كفاية كفاية......الدنيا بتخلص في لحظة و يا رب ماتخلصش بينا واحنا لوحدنا".

واستقبلت "ياسمين" العديد من تعليقات متابعيها وأصدقائها الفنانين، منهم الفنانة أسما شريف منير: "سلامتك يا روحي.. دا شعوري كل يوم لأني بعاني من نوبات الخوف الشديدة.. وأنا عارفة أنتي شعرتي بإيه.. ربنا يرحمه يارب.. وأتمنى تكون الناس أكتر تفهما ولطفا".