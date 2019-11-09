توقفي فورا عن استخدام أدوات طهي بلاستيكية.. علماء يكشفون الأسباب

هناك بعض السيدات يستخدمن الملاعق البلاستيكية ولا يعلمن أن هناك خطر يداهمهن، حيث حذر علماء من أن العديد من ملاعق الطهي والسكاكين والأدوات البلاستيكية، تحتوي على مواد ضارة تسمى "أوليجومر" تتسرب إلى الطعام عند درجات حرارة تزيد عن 70 مئوية.

أشار العلماء إلى أنه عند امتصاص جسد الإنسان جرعات عالية، فإن هذه المواد الكيميائية قد تسبب أمراض الكبد والغدة الدرقية، كما رُبطت بالعقم والسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم.

تحذير العلماء الصارخ جاء في تقرير جديد صادر عن هيئة مراقبة سلامة الأغذية، المعهد الفدرالي الألماني لتقييم المخاطر (Bfr)، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

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الدراسة التي أعدها العلماء، جاءت وسط أدلة متزايدة على أن المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة أدوات الطهي، تحتوي على مجموعة من السموم الضارة التي تتسرب إلى وجباتنا.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أن المواد الكيميائية تزيد من الأورام في الكبد والبنكرياس والخصيتين لدى الفئران، فضلا عن تقليل خصوبتها.

وطلبت "Bfr" الناس من إبقاء الطعام الساخن بعيدا عن الاتصال المباشر بأدواتهم البلاستيكية، حيث تحاول المواد البلاستيكية التسرب عند تسخين البلاستيك، ويمكن أن تلتصق بالطعام بسهولة.

وهناك نقص في البيانات حول التأثيرات السامة للأوليجومر على البشر، ولكن العلماء قدّروا المخاطر بناء على مدى خطورة المواد الكيميائية ذات التركيبات المماثلة.

العلماء انتهوا إلى أن تناول كميات صغيرة فقط - 90 ميكروجراما - سيكون خطرا على صحة فرد يزن 60 كيلو جراما.