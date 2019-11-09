بالفيديو.. شباب سعودي يلقي "مادة بيضاء" على فتيات والسلطات تتدخل

فوجئت مجموعة من الفتيات بقيام شباب برش مياه بيضاء عليهن خلال عبورهن شارعًا في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو الذي تظهر فيه الواقعة، والذي يتضمن توقف سيارة بيضاء بالقرب من فتيات يحاولن عبور شارع في تبوك، قبل البدء برش مادة بيضاء صوبهن والفرار من الموقع، في تسجيلات التقطتها كاميرات مراقبة مثبتة على مدخل حضانة وفقا لما يتداول.

ونشر الأمن العام السعودي بيانا على لسان المتحدث باسم شرطة تبوك، جاء فيه: "بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة أثناء عبورهن أحد الطرق في مدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري بفضل من الله عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

​ولم توضح شرطة تبوك، طبيعة تلك المادة البيضاء الغريبة، التي ألقاها الشبان الثلاثة على الفتيات في الشارع.