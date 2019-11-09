غرامة لا تتجاوز 300 جنيه.. العقوبة القانونية للمعيد المتهم بالتحرش بطالبة "هندسة عين شمس"

قال أحمد رفعت مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي، إنه على كل فتاة تتعرض لأي نوع من الاعتداء، الإبلاغ على الفور، ومن ثم ترك الأمر للتحقيقات، مؤكدا: " دورها البلاغ فقط، وليس الإثبات".

وأوضح خلال مناقشته، لقصة اتهام طالبة هندسة عين شمس لمعيد بارتكاب فعل فاضح، والتي نشرها "هن" بكواليس الواقعة، على هامش فاعليات اليوم الثاني من ورشة عمل الإعلاميين، التابعة للمجلس القومي للمرأة، بعنوان "دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، العقوبة التي تقع على مرتكب هذا الفعل حال إثبات الواقعة.

والتي جاءت على النحو التالي:

يعاقب كل من فعل (علانية) فعل فاضح مخل بالحياء بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات.

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بينما تنص المادة 279 من قانون العقوبات، إنه يعاقب كل من ارتكب فعل مخلا بالحياء، مع امرأة (ولو في غير علانية)، وهي تعد جنحة في القانون الجنائي.

كانت طالبة بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، أتهمت مدرس مساعد بالتحرش بها من خلال كشفه عن جزء من جسده، وارتكابه لفعل فاضح أمامها، حسب اقوالها.

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