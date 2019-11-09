الامارات | أحجار كريمة تنظّف البشرة وتجدّد شبابها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «إن ستايل» الألمانية المعنية بالموضة والجمال، أن الأحجار الكريمة تمنح البشرة مظهراً نقياً وملمساً ناعماً يشع شباباً وحيوية.
وأوضحت أن مستحضرات العناية بالبشرة تعتمد حالياً على الأحجار الكريمة لفوائدها الجمالية المتعددة؛ إذ يعمل حجر اليشم على تنظيف مسام البشرة بشكل عميق ويساعد على تجددها وتقويتها.
وأضافت المجلة أن الياقوت الأحمر يعمل على تنشيط الخلايا ويُعيد للبشرة حيويتها، ما يجعله مثالياً للبشرة المتقدمة في العمر، في حين يعمل الياقوت الأزرق على تنشيط الخلايا وتعزيز عملية طرد السموم «الديتوكس».
ويساعد حجر القمر على تهدئة البشرة وإصلاحها وتخليصها من السموم، في حين يعمل الروز كوارتز على تحفيز عملية بناء الخلايا، وهو التأثير الذي يمتاز به الأونيكس أيضاً.
ويعمل الأماثيست على تنقية وتصفية البشرة وتثبيت بنيتها، في حين يُعيد الزمرد للبشرة شبابها وحيويتها.
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