فساتين سهرة للمحجبات بألوان الباستيل لإطلالة ناعمة

تسابقت الفاشينيستات المحجبات على اعتماد صيحة فساتين السهرة بالألوان الباستيلية الحالمة، ويبدو أنها ستكون من الاتجاهات الدارجة في 2020 كما العام الذي أوشك على الرحيل، طالعي أجمل الاطلالات واستوحي الموديل الذي يناسب شكل جسمِك.



فساتين محجبات منفوشة

تعدّ فساتين السهرة المنفوشة من أبرز صيحات 2020، بخلاف تصميمها الفخم تمكّنكِ من إخفاء عيوب الجسم، سواء النحيف أو الممتلئ، يمكن أن تختاري فستان بيج بتنورة من الشيفون أو التول، وتوب مطرزًا بالذهبي إذا كان قوامكِ كمثريّ الشكل.



فساتين محجبات مزينة بطبقات



سجلت موضة فساتين السهرة المؤلفة من طبقات، حضورًا لافتًا على خشبات العروض، وتألقت الفاشينيستا سحر فؤاد قبل أيام بـ فستان وردي رائع بتنورة شيفون منفوشة، مزينة بطبقة فوقية قصيرة مطرزة، الجئي إلى هذا الموديل إذا كنتِ نحيفة القامة.



فساتين محجبات مزدانة بالريش

كان الريش نجم عروض الكوتور والسجاد الأحمر لأشهر المهرجانات هذا العام، اختاري فستانًا ورديًّا مزدانًا بالريش النافر حول منطقة الصدر والأكتاف، لتزيدي من عرض أكتافكِ الكنزة.



فساتين سهرة بقصة حورية البحر

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ستظل فساتين حورية البحر Mermaid dresses نجمة كل المواسم، استوحي من اطلالة الفاشينيستا سهى التي تألقت بموديل محبوك بتطريز ناعم، إذا كنتِ قصيرة القامة، فهذا التصميم كفيل بمنحكِ طولًا أكبر.



فساتين سهرة بليسيه

أنتقلت موضة الكسرات الضيقة من الأزياء اليومية إلى فساتين السهرة، وظهرت الفاشينيستا لينا أسعد بـ فستان أزرق فاتح اللون مزين بكسرات البليسيه الرائجة، اختاريه على طريقتها بياقة حرف V لينحّف الجزء العلوي من جسمكِ وليزيدكِ طولًا.

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