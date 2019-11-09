تعرفي علي أصول اتيكيت تصرفات وأناقة الرجل

إليك سيدي، أكنت زوجي أو حبيبي، أكنت أخي أو صديقي، زميلي أنت أو ولدي. إن التصرف حسب الأصول هو الأناقة والذوق، حسن التصرف والاحترام، الأصول هي الأخلاق في المعاملة مع الرجل الآخر ومعي أنا المرأة، شريكتك في هذا العالم، شريكتك في المحافظة على التقاليد والقيم، على التناغم بين البشر إن كنت أمًا أو أختًا، ابنةً أو زوجة أو حبيبة. كل ما يطلب مني أنا المرأة هو مطلوب منك عزيزي الرجل.



كثر هم الرجال الذين يظنون ان التعامل الحسن مع الآخر، رجل أو امرأة، هو مذلة وضعف في الشخصية أو انتقاص في الرجولة.



إن حسن التصرف حسب الأصول أي "الاتيكيت" يخلق نوعاً من الانسجام والألفة ويحسّن عملية التفاهم بين البشر.



تصرفك تجاه المرأة عزيزي الرجل هو السلاح الأمضى الذي يجعلك تنال إعجابها وحبها إذا أحسنت استعماله



الاحترام قاعدة يرتكز عليها كل تصرف انساني وخصوصًا تصرف الرجل تجاه المرأة، يجعل المرأة تقدره وتحترمه أكثر ويكوّن عندها نوعًا من الولاء له.

عندما لا يتفوه بكلام يمس كرامتها ولا يوحي بأنها أدنى منه قيمة ومستوى.

أن يترك لها حرية التصرف دون أن يقيدها أو يعاملها كخاتم في إصبعه.



المعاملة الحسنة لا يكفي التسليم بوجود الحب والاحترام بل ينبغي أن يتجليا بطريقة التصرف كأن يتذكر عيد ميلادها أو يثني على مظهرها، وأن يمتدحها على عمل حسن تأتيه ويشجعها. أن يلجأ إلى النقد البنّاء.

أن يكون كريمًا، ويكون عادلاً ومنصفًا معها.



اللياقة هي عادات متعارف عليها وتدليل يُشكر عليه الرجل.

يقف الرجل ليصافح المرأة.

يُدخلها قبله إلى أي مكان بعدما يفتح لها الباب إلا إذا كان يقصد مطعماً، فيسبقها عندها ويفتح لها الباب.

في المطعم يتم تقديم الطعام للسيدات أولاً.

في كل مكان يساعدها في خلع وارتداء معطفها.

عندما تلبي دعوته إلى أي مكان، عليه أن يصطحبها من أمام المنزل ويعيدها إليه، وعندها يترجل من السيارة ليودعها.

يدفع عنها في أي مكان يدعوها إليه.

لا يقدم الرجل إلى المرأة الورد الأحمر ما لم تكن خطيبته أو زوجته.

لا يهديها هدية باهظة الثمن، دون موجب لذلك.



صورة الرجل

الرجولة الحقة هي بأن يكون الرجل صاحب شخصية قوية، جريئاً، صادقاً، كريماً وعادلاً.



تصرفه

هو الذي يحترم الناس كلهم من هم بمستواه أو أعلى منه منزلة أو أدنى.

يعرف كيف يملأ مركزه ويفرض ذاته بوقار واحترام.

يعبّر عن آرائه بجرأة دون فرضها بالصراخ والقوة. يُقبل على الحوار.

لا ينصب نفسه سيد الموقف في كل الظروف ويمنح ذاته الأفضلية في كل شيء.

أن لا يعتبر انه أرقى من غيره كما يعتبر المال أهم ما في الوجود.



حديثه

أن لا يكون حديث ثرثرة فارغة أو في غير محله.

ألا يرفع التكليف بينه وبين أشخاص لا تربطه بهم علاقة وثيقة.

ألا يُلقي بالنكات التي تفتقر إلى الذوق واللياقة حتى لو كان يعتبرها مضحكة.

عدم إهمال الشكل الخارجي بحجة الاعتياد على الآخر.



لطلتك الجذابة بعض اللمسات

ساعة اليد اختيارها دقيق لتأتي أنيقة رياضية أو كلاسيكية.

النظارات تلعب دورًا مهمًّا في رسم طلتك.

المجوهرات الاكتفاء بالقليل منها، المبالغة فيها تسيء إلى مظهر الرجل.

الأكسسوارات يمكن أن تكون بديلاً عن المجوهرات. هي تعطي انطباعًا بالأناقة: أزرار الأكمام، سلسلة ساعة الجيب، دبوس العروة، شرط أن تكون غير مبالغ فيها.

العطر شرط أن يكون ملائمًا لطبيعة البشرة.

اللحية تمنح وجه الرجل خصوصية وطلة مميزة شرط الاعتناء بها وتشذيبها دائماً ورسم محيطها برقة.

الحذاء والجوارب هامان على درجة أناقة الرجل لذا فالنظافة والترتيب وتناسق الألوان صفات ينبغي توافرها فيهما.

الملابس المهندمة لا يكفي أن تكون على الموضة بل ينبغي أن تكون قصتها ومقاسها ملائم تماماً للجسم، مكوية وفي منتهى النظافة.

ربطة العنق ارتداءها ليس مهم بل اختيارها، ذات قماش فاخر، لا شوائب في ربطتها وطولها.

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