أمل العوضي تجري عملية تجميل في رقبتها وتثير الجدل

أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو مصور خلال تواجدها في مركز تجميل أمام طبيبها الخاص لتجميل رقبتها وذلك من خلال الخضوع للبوتوكس.

كشفت الفنانة الكويتية أمل العوضي خلال الفيديو أنها تراجع طبيب التجميل شهرياً للكشف عن وجهها وشكله خاصة وأنها قد لجأت للبوتوكس لوجهها ولا تزال تواكب على الأمر إلا أنها هذه المرة تنوي تحسين شكل رقبتها.

أمل العوضي أكدت هذه المرة أنها لا تحتاج لتعديل ملامح وجهها بالبوتوكس إنما هي بحاجة للتخلص من استرخاء رقبتها وذلك من خلال شد رقبتها التي تسبب بهبوط الوجه وسيتم الحل لدى طبيبها الخاص بالبوتوكس.

على الصعيد الآخر شرح الطبيب آلية حقن الرقبة بالبوتوكس وكيف يتم علاج هبوط الوجه بآلية البوتوكس من خلال شد عضلات الرقبة.

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لاحظ متابعي الفنانة أمل العوضي أن ملامحها تغيرت وشكل رقبتها اختلف بعدما تعرضت للبوتوكس وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات الحادة.

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