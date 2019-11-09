تعرفي علي صنفرة الترمس للوجه وطريقة تحضيرها

يحتوي الترمس على عناصر مفيدة من البروتينات والكربوهيدرات، ويتم تناوله من خلال نقعه بالماء لبعض من الأيام، ويتوفر في مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويمكن استخدام مسحوقه لأغراض تجميلية والعناية بالبشرة وتصفيتها من المشاكل والشوائب، ولتقوية الشعر ومنعه من الفقدان، وهناك العديد من أنواعه كالترمس الأبيض والترمس الأصفر، وله استخدامات طبية، فهو مدر للبول، ومفيد للهضم أيضاً.



صنفرة الترمس للوجه وطريقة تحضيرها



فوائد ماء الترمس للبشرة

يساعد ماء الترمس على إزالة شعر البشرة الزائد لمختلف مناطق الجسم، والتقليل من ظهوره.من حب شباب وآثار البقع والندب، وتنظيفها بفاعلية للحصول على بشرة صحية وجميلة. -يعمل على معالجة مشاكل البشرة

يعد علاجاً فعال لمختلف الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما والصدفية



صنفرة الترمس لتقشير البشرة

تساعد صنفرة الترمس على التخلص من الخلايا الجلدية الميتة والتالفة والمتضررة التي تتسببب بجعل البشرة خشنة، وانتاج خلايا جلدية جديدة نضرة وصحية خالية من المشاكل والعيوب، وذلك من خلال بعض من الطرق:

-الترمس والأرز:

وذلك من خلال استعمال مسحوق الترمس مع الأرز المطحون ومزجهما مع القليل من ماء الورد بشكل جيد، وتطبيق المزيج على بشرة الجسم، وتدليك البشرة بلطف، وتكرارها مرة واحدة أسبوعياً، قبل الاستحمام.

-الترمس والملح:

مزج القليل من الترمس المطحون مع القليل من الملح بشكل جيد، وتطبيق المزيج على بشرة الوجه، وتكرارها مرتين فى اليوم.

-الترمس والليمون:

خلط القليل من الترمس المطحون مع نصف كوب من عصير الليمون الطازج، ووضع المزيج على لجسم والوجه، وتدليك البشرة برفق، وتكرارها بشكل يومي.

ماسكات الترمس المطحون لصنفرة الوجه

ماسك الترمس والعسل : يساعد هذا الماسك على تبيض لون بشرة الوجه وإزالة التصبغات منها، وذلك من خلال ما يلي:

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-المكونات:

-ملعقتان كبيرتان من الترمس.

-ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

-ملعقة كبيرة من لبن الزبادي أو ماء الورد.

طريقة التحضير:

-يخلط العسل مع الترمس والزبادي أو ماء الورد بشكل جيد.

-يوضع على بشرة الوجه، ويدلك بلطف باستخدام أطراف الأصابع على شكل حركات دائرية.

-يترك على البشرة لمدة لاتقل عن٢٠ دقيقة.

-يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويرطب بكريم مرطب.

-يكرر مرة واحدة في الأسبوع.

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