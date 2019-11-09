تتعرض المنطقة الحساسة للعديد من العوامل التي تؤثر على إشراقتها ولونها، واليوم سنتعرف على فوائد وطريقة استخدام زيت اللوز المر لتبييض المنطقة الحساسة.

زيت اللوز المر

يعتبر زيت اللوز المر من أفضل أنواع الزيوت وأكثرها فاعلية في تبييض جميع مناطق الجسم بدون استثناء، حيث أنه يحتوي على المواد الفعالة والفيتامينات التي تعزز فاعليته في هذا المجال، وبالتالي فهو يدخل في تحضير أغلى أنواع الكريمات ومتستحضرات التجميل المثالية للبشرة.



زيت اللوز المر لتبييض المنطقة الحساسة

فوائد زيت اللوز المر للبشرة

يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء بفاعلية.

يحتوي على فيتامين ب وفيتامين هـ اللذا يسهمان في جعل البشرة صحية أكثر.

يقضي على الالتهابات والبكتيريا الموجودة في البشرة.

يرطب البشرة بشكل عميق، ويمنعها من الجفاف.

يقلل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يخفي الهالات السوداء الموجودة تحت العينين.

يعالج حكة الجلد والاحمرار المصاح لها.

يقضي على شحوب البشرة وبهتانها.

فوائد زيت اللوز المر لتبييض المنطقة الحساسة

تتعرض المناطق الحساسة للاسمرار، حيث أن البكتيريا تجدها مكاناً مناسباً لتنمو وتتكاثر مما يؤدي إلى حدوث التصبغات لتصبح هذه المناطق أكثر اغمقاقاً من باقي مناطق الجسم الأخرى، ويأتي هنا دور زيت اللوز المر لتبييض المناطق الحساسة وتفتيح لونها، وما يميز زيت اللوز المر عن غيره من الزيوت أن فاعليته لا تضاهى بدون إحداث أي ضرر بالمناطق الحساسة.

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ويتم استخدام زيت اللوز المر لتبييض المنطقة الحساسة عن طريق مزجه مع زيت اللافندر ودهن المنطقة المطلوبة به قبل النوم، أو يمكن أيضاً خلطه مع كريم جليسوليد، وتطبيقه، وشطفه في اليوم التالي.

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