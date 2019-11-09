في الشتاء.. 7 أطعمة تقلل من آلام العظام منها المكسرات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - آلام العظام شكوى مستمرة لدى الكثير في مختلف الأعمار لعدد من الأسباب، وبحلول فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة تزداد حدة الأعراض مما يضاعف الألم، ويزعج المريض ويتسبب في عدم قدرته على الحركة بصورة طبيعية.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أطعمة تكافح آلام العظام وتقلل من حدتها، حيث تعمل تلك الأطعمة على مكافحة الالتهابات وفقًا لموقع "health line"

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