كيف تتزين مدينة ديزني في العطلات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تتوقف مدينة الألعاب الأشهر في العالم (والت ديزني) عن استقبال زوارها بدءًا من الجمعة الأولى في نوفمبر حتى الأسبوع الأول من يناير 2020.. وخلال هذه الفترة؛ تتجهز المدينة من أجل استقبال زوارها مرة ثانية. في السطور التالية نقدم لكم ما يدور خلف الكواليس، بحسب موقع "إنسايدر".

- فريق واحد

يقوم فريق الخدمات بإعداد الديكور لما يقرب من 800 موقع في والت ديزني. وتتحول مدينة الألعاب إلى "مملكة سحرية"، بفضل المختصين في الديكور الذين يعملون في المدينة بكل جهد لإنهاء زينتها في أسرع وقت.

- توي ستوري

تتغير لعبة توي ستوري أثناء موسم العطلات، لأن المدينة تضيف المؤثرات الصوتية على اللعبة. وأثناء ركوب Slinky Dog Dash، يسمع الزوار أجراس الأغنية مع مرور كل سيارة.

- بحسب الطلب

تحتوي المدينة على 29 شجرة مخصصة للزينة بحسب الطلب، ويتراوح طولها بين 15 و 70 قدم. ويحتوي منتجع Disney's Contemporary Resort على أطلو شجرة 21 مترا بجانب 15000 مصباح مضاء، و 200 زخرفة بحسب الطلب.

- ديزني سبرينجز

تعتبر ديزني سبرينجز هي أكبر المناطق المزينة في عالم ديزني، إذ تحتوي على أكثر من 2000 قطعة ديكور مختلفة، وشجرة مزينة بطول 13.7 مترا.

وتقع ديزني سبرينجز على مساحة 120 فدانًا، وبها أماكن للتسوق والمطاعم والترفيه.

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- 20 ألف مصباح

تتزين قلعة سندريلا في كل موسم عطلة بـ 20 ألف مصباح، ويجري اختبار فردي لكل لمبة.

- مئات الورود

تحتوي المدينة السحرية على المئات من أكاليل الزهور خلال العطلات.. كما يتزين ديناصور هوليوود ستوديوز بقبعة كبيرة بما يكفي لتناسب أربعة أشخاص بداخلها.

- الحلى القديمة

خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت المدينة في تزيين "بحيرة إيكو" بديكورات مستوحاة من تماثيل الغزلان التي اشتهرت في خمسينات القرن الماضي.

- منازل من الخبز والزنجبيل

تبني المدينة سنويًا منزل كامل الحجم من الزنجبيل بطول 13 مترا، ويستغرق 560 ساعة لبنائه. وآخر للسندريلا من خبز الزنجبيل، ويحتوي على أكثر من 5000 قطعة خبز مزخرفة بعناية، بالإضافة إلى مبنى الكابيتول ونصب لينكولن الشهير وواشنطن من خبز الزنجبيل، بمقدار 22 كيلو.