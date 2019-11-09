"بقرار شجاع من الأم".. طفل ياباني يموت وينقذ 8 أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
أنقذ تلميذ في المرحلة الابتدائية في كوريا الجنوبية ثمانية أرواح بعدما تبرعت والدته بأعضائه إثر وفاته جراء إصابة خطيرة بالرأس.
وتوفى تشوي دونج وون (9 أعوام) إثر إصابة شديدة في الرأس قبل ثلاثة أيام من موته، وقررت بعدها والدته التبرع بالقلب والرئة والكبد والكلى والبنكرياس والقرنية الخاصة بنجلها، قائلة إنه على الرغم من أن ابنها وافته المنية، إلا أن أعضاءه يمكن أن تنقذ آخرين.
ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) على موقعها الإلكتروني، عن رئيس هيئة التبرع بالأعضاء في سول قوله: إنه يشعر بالأسف لوفاة تشوي ولكنه ممتن للتبرع، وقدم الشكر لوالدي الطفل لاتخاذ قرار التبرع بأعضائه.
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