أجدد أساليب المكياج... مستوحاة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي تحاكي الموضة في عالم الجمال. وفي هذا الموسم، برزت موضة المكياج بالألوان الدافئة والحيوية، والذي يمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة خلال هذا الشتاء.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أجدد أساليب المكياج على طريقة النجمات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج ناعم من صوفيا ريتشي

إذا كنت من محبات الإطلالات الناعمة والأنيقة في آن، بإمكانك اعتماد المكياج الناعم هذا الموسم على طريقة النجمة صوفيا ريتشي، Sofia Richie، بحيث تعتمدين فيه لون البشرة الموحد مع القليل من البلاش على أعلى الوجنتين، والماسكرا السوداء بطبقات عدة. ولإضفاء لمسة من التميز، قومي بتطبيق القليل من ظل العين الأرجواني اللامع عند مدمع العين.

مكياج ناعم



مكياج أخضر من لوسي هيل

مكياج العيون الأخضر هو أحد أساليب المكياج الحيوية والجذابة، التي تضفي على إطلالتك الدفء خلال الأجواء الباردة. لذلك، جربي هذا الشتاء مكياج العيون الأخضر على طريقة النجمة لوسي هيل، بحيث تظللين محيط العين بكامله بظل العين الأخضر الداكن، مع لمسة من البلاش الوردي على عظمتي الخدين. أما أحمر الشفاه باعتمديه باللون النيود لخلق التناغم بين مكياج العين ومكياج الشفاه.

مكياج أخضر



مكياج خوخي من كيندال جينر

من الواضح أن الألوان الحيوية والمنعشة لم تعد مقتصرة على فصلي الربيع والصيف، إذ إنها ستكون أيضاً رائجة جداً خلال هذا الموسم، حيث بإمكانك اعتماد المكياج الخوخي الموحد على طريقة النجمة كيندال جينر، بحيث تستخدمين اللون الخوخي لكل من الشفاه والعيون والخدين، مما سيمنحك إطلالة منعشة في ظل الأجواء الباردة.

مكياج خوخي



مكياج برونزي من بيلا حديد

يعد المكياج البرونزي، أحد أكثر أساليب المكياج رواجاً بين النساء، لا سيما أنه يتناغم مع غالبية أزيائك وإطلالاتك. لذلك لا تتردي في استخدامه هذا الشتاء على طريقة العارضة العالمية بيلا حديد، فهو سيمنحك إطلالة دافئة ومميزة. استخدمي الظل البرونزي المات على الجفن الأعلى ومنبت الرمش السفلي، واحرصي على استخدام الماسكرا المكثّفة للرموش، وأحمر الشفاه النيود اللامع.

مكياج برونزي



مكياج أرجواني فاتح من ديمي لوفاتو

يعد المكياج الأرجواني إحدى أبرز صيحات المكياج لهذا الموسم، لذلك ننصحك بتجربته، كونه يضفي عى مظهرك الأنوثة والانتعاش، وذلك على طريقة النجمة ديمي لوفاتو. قومي بتطبيق الظل البنفسجي الفاتح على كامل منطقة فوق العين واجعليه مسحوباً بأسلوب السموكي، مع لمسة من الظل نفسه تحت الرمش السفلي. واحرصي على اعتماد أحمر الشفاه النيود مع لمسة لامعة خفيفة.

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مكياج أرجواني

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