موضة مكياج الهوت كوتور رائجة جداً... كيف تطبقينها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - مكياج الهوت كوتور هو إحدى صيحات المكياج الرائجة خلال هذا الموسم، وقد بدأ يلاقي انتشاراً بين النساء، كونه يسلط الضوء على مكامن الجمال في الوجه بطريقة بارزة ولافتة للنظر. كما أنها مثالي للأجواء الباردة، حيث يمنحك إطلالة أنيقة ومصقولة ومظهراً أنثوياً جذاباً.

وفي ما يلي، سنعرفك الى مكياج الهوت الكوتور وكيفية تطبيقه.



ما هو مكياج الهوت كوتور؟

على عكس موضة مكياج اللامكياج، التي يُستخدم فيها فقط القليل من مستحضرات المكياج بطريقة ناعمة وخفيفة جداً. أتت موضة مكياج الهوت الكوتور الذي يهدف الى الحصول على مظهر مصقول ومنحوت وأكثر دقة. حيث يرتكز بشكل أساسي، على الرموش الطويلة والكثيفة، البلاش البارز، البشرة المصقولة، الحواجب العريضة والكثيفة والممتلئة، والتي تساعد في منحك إطلالة رائعة أكثر تأثيراً ولفتاً للأنظار.

موضة مكياج الهوت كوتور



البشرة

للحصول على بشرة مصقولة، مع الحفاظ على مظهر طبيعي، وزعي كريم الأساس بشكل متساو على بشرة الوجه، من دون ترك أي تكتلات. واحرصي على اختيار فاونديشن بتركيبة خالية من الزيوت، بحيث يمنحك بشرة مخملية ومتألقة لأطول وقت ممكن.



العيون

يرتكز مكياج الهوت كوتور على العينين الواسعتين والبارزتين والرموش الكثيفة والطويلة جداً. لذلك، سلطي الضوء بشكل كبير على الزاوية الداخلية للعين، وأضيفي مزيداً من المساحة فوق عينيك، عبر استخدام ظلال العيون على كامل منطقة فوق العين. من ثم، ضعي طبقات عدة من الماسكرا بتركيبة تساهم في تكثيف وتطويل الرموش، كما بإمكانك الاستعانة بالرموش الاصطناعية، فهي تعزز من جمال عينيك وتجعل رموشك أكثر طولاً وكثافة.

تطبيق مكياج الهوت كوتور



الخدود

لطالما كان تأثير البلاش كبيراً ورائعاً على البشرة، حيث يجعلها أكثر إشراقاً وتوهجاً وحيوية. وبما أن مكياج الهوت كوتور يرتكز أيضاً على البلاش البارز على عظمتي الخدين، احرصي على اختيار أنواع البلاش التي تمنح خديك تورداً بارزاً وجذاباً، على أن يكون متناغماً مع لون بشرتك. قومي بتطبيقه على الجبين وعظمة الخدين، ولا تخافي من أن تكثري منه، فهو يسلط الضوء على الوجه ويمنحك إطلالة مضيئة ومتوهجة. ولا تنسي اعتماد الحواجب العريضة والكثيفة، وأحمر الشفاه بلون يتناغم مع لون البلاش الذي تريدين اعتماده.

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