صابونة الجزر لترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد... حضريها بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - هل تعلمين أن الجزر يمتلك قدرة كبيرة على مكافحة التجاعيد وظهور علامات التقدم في السن على البشرة، ومحاربة جفافها، وحمايتها من العوامل الخارجية الضارة، بما فيها أشعة الشمس الضارة، التي تلحق أضراراً كبيرة بالبشرة؟

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال الى طريقة تحضير صابونة الجزر في المنزل، فهي تمنع ظهور التجاعيد وتمنحك بشرة مشرقة ونضرة على الدوام.



فوائد الجزر للبشرة

- بفضل غناه بالفيتامين A، يعمل الجزر على تعزيز نضارة البشرة والتخلص من لونها الباهت والشاحب.

- نظراً الى احتوائه على مادة الكاروتين، يمنحك الجزر لوناً أسمر جذاباً جداً، وذلك من دون اضطرارك الى إمضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس.

- بما أنه يشتمل على كمية كبيرة من الماء، يساهم الجزر في موازنة معدل الحموضة في البشرة، وبالتالي حمايتها من الالتهابات والجفاف وتعزيز نضارتها وتألقها.

- يعمل الجزر على ترطيب البشرة بسبب احتوائه على الكثير من الخصائص المفيدة للبشرة، كما أنه يخلص صاحبات البشرة الدهنية من الإفرازات الزيتية الزائدة.

- الجزر غني بمضادات الأكسدة، التي تؤخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وتحارب الجذور الحرة التي تُعتبر المسؤولة الرئيسة عن موت خلايا البشرة وتلفها.

- يشتمل الجزر على مادة البيتا كاروتين، وبالتالي هو يساهم في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة وما تسببه من مشاكل، مثل البقع الداكنة والنمش، إضافة الى أنه يعمل على معالجة حب الشباب والبثور والحبوب وتقرحات الجلد.



مكونات صابونة الجزر

لتحضير صابونة الجزر في المنزل، أنت تحتاجين الى: 100 غرام من الجزر المسلوق، 200 مل من ماء الجزر المغلي، عشر قطرات من زيت الجزر العطري، نصف ملعقة صغيرة من العسل الصافي، 110 غرامات من هيدروكسيد الصوديوم، 100 مل من زيت اللوز، 300 مل من زيت جوز الهند، و400 مل من زيت الزيتون.

فوائد صابونة الجزر للبشرة



طريقة تحضيرها

أولاً، قومي بهرس الجزر المسلوق بواسطة الشوكة، وأضيفي إليه ماء الجزر المغلي، مع التحريك الجيد بملعقة خشبية. من ثم أضيفي تدريجياً، كلاً من هيدروكسيد الصوديوم، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز، قطرات زيت الجزر العطري، والعسل. استمري في تحريك المكونات الى أن تحصلي على خليط متماسك. بعدها، صبي الخليط في قوالب صغيرة مخصصة للصابون، واتركيها في مكان جاف حتى تتجمد بالكامل وتصبح جاهزة للاستعمال.

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