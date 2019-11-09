هكذا تختارين العطر المناسب في كافة إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - غالياً ما تتساءل المرأة عن كيفية اختيار العطر الذي يخوّلها الحصول على إطلالة مثالية في كل الأوقات. لذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى كيفية اختيار العطر المناسب في إطلالاتك كافة: سهرة مع الأصدقاء، مقابلة عمل، موعد مع الشريك...



عطور لمقابلة العمل

غالباً ما تشعر المرأة بالتوتر عند اقتراب موعد مقابلة للتقدم الى وظيفة جديدة، لذلك فإن كل ما تحتاج إليه هو عطر يشعرها بالقوة والهدوء ويطرد الإحساس بالتوتر في داخلها. وخلال عام 2019، تم إصدار العديد من العطور العالمية التي تشتمل على نغمات تمتلك قدرة كبيرة على منح المرأة الثقة في نفسها وفي قدراتها، فتشعر أن باستطاعتها أن تقهر كل الصعوبات والعراقيل خلال مقابلة العمل. ومن أبرز العطور الملائمة لمقابلات العمل، نذكر عطر Acqua di Parma Camelia Eau de Parfum، وعطر Tom Ford Metallique ، وعطر Chanel Gabrielle Chanel Essence Eau de Parfum.

عطر مناسب لمقابلة العمل



عطور لسهرة مع الأصدقاء

لا شك أن غالبية النساء ينتظرن بفارغ الصبر الانضمام الى سهرة مع الأصدقاء، فيتحضرن لها بحماسة كبيرة. ولأن العطر هو عامل أساسي في اكتمال الطلة، فلا بد من اختياره بعناية لتعزيز الشعور بالمرح والحيوية برفقة الأصدقاء. انطلاقاً من ذلك، احرصي على اختيار عطور بنغمات حيوية وحلوة، كالفانيليا واليلانغ ويلانغ والأزهار النفاذة وخشب الصندل والقهوة. وفي هذا الإطار، ننصحك باستخدام عطور مثل Dior Joy Eau de Parfum Intense، و Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum، و Floral Street Ylang Ylang Espresso Eau De Parfum.

عطر مناسب لسهرة مع الأصدقاء



عطور لموعد غرامي

إذا كنت ترغبين في اختيار عطر مثير يجذب الشريك إليك، ويشعرك بأنك امرأة مفعمة بالأنوثة، فاحرصي على اختيار عطور بنغمات جذابة ومثيرة تشد انتباه الشريك إليك وتترك بصمة مميزة لديه بعد اللقاء بك. ومن أبرز هذه النغمات، الحمضيات، الفانيليا، الأخشاب، والزهور المنعشة. بإمكانك اعتماد عطور مثل Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum و Bottega Veneta Illusione For Her Eau de Parfum، و Azzaro Wanted Girl Eau de Parfum Spray.





عطر مناسب لموعد غرامي

عطور لطرد الشعور بالاكتئاب

في أوقات كثيرة، تشعر المرأة بالاكتئاب والملل، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها يومياً، سواء في العمل أو المنزل. لذلك، فإن الطريقة المثالية لطرد هذا الشعور، هي اعتماد عطر بنغمات مهدئة ومنعشة وذات رائحة تدوم طوال اليوم، في مقدمها: الباتشولي والمسك والأزهار الناعمة. ننصحك مثلاً باعتماد عطور مثل Lancôme Idôle Eau de Parfum، أو Burberry Her Blossom Eau de Toilette، أو Coach Floral Blush Eau de Parfum Spray.

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