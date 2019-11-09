هل تفوقت والدة جيجي وبيلا حديد على بناتها في الأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - من منا لا يعرف جيجي وبيلا حديد عارضتي الأزياء الأكثر شهرة في العالم، اللواتي وعلى الرغم من سنهما الصغيرة استطاعتا أن تحققا الكثير من النجاحات على مختلف الصعد، كما أصبحتا تصنّفان كأبرز أيقونات الموضة الشابات في عصرنا الحالي، وقد لمّحت الأختان في أكثر من مناسبة، أن الفضل في كل ذلك يعود لوالدتهما يولندا حديد Yolanda Hadid التي كانت بدورها عارضة أزياء سابقة مشهورة، ووجهًا اجتماعيًّا معروفًا، وهي لاتتردد في دعم بناتها في مختلف المناسبات، وقد رصدنا لها عددًا من الاطلالات الرائعة التي تألقت بها، ونافست من خلالها بناتها في الأناقة فهل تفوقت عليهما؟



يولندا حديد في تنسيق عصري باللون الأسود

لوك عصري أسود اختارته يولندا حديد





لا بد أنّ بيلا وجيجي حديد قد ورثتا الأسلوب العصري من والدتهما يولندا Yolanda، حيث كثيرًا ما نراها في تنسيقات شبابية عصرية، بالرغم من أنها في عامها الـ 55، مثل هذا اللوك الذي اعتمدته في أحد المشاوير الصباحية باللون الأسود، وقد نسقت فيه جينز سكيني مع تيشرت قطنية، ومن فوقهما جاكيت جلد بقصة الـ biker، وقد أكملت اللوك بحذاء كاحل من الجلد وشنطة يد كبيرة بتصميم مميز.





فستان ماكسي ملون تألقت به يولندا حديد

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فستان ماكسي ملون تألقت به يولندا حديد



مؤخرًا وفي حفل عيد ميلاد بيلا حديد Bella Hadid شاهدنا يولندا Yolanda وقد اعتمدت لوك مميزًا حيويًّا وأنيقًا، وكان عبارة عن فستان ماكسي من فالنتينو Valentino أكمامه طويلة وملون بدرجات تجمع بين الأسود والفوشيا والزهري، وقد أكملت الاطلالة بشنطة يد باللون الأحمر، وبدت مشرقة ومتألقة.





اطلالة راقية في فستان أسود اعتمدتها يولندا حديد

اطلالة راقية في فستان أسود تألقت بها يولندا حديد





على السجادة الحمراء رصدنا عددًا من الاطلالات المميزة التي تألقت بها يولندا حديد Yolanda Hadid وحدها، أو برفقة بناتها، ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان سهرة ماكسي باللون الأسود، مصنوعًا من الأعلى من قماش الشيفون المطرز، تنورته منسدلة مع شق طويل على الساق، وقد أكملت الاطلالة بحذاء كلاسيكي أسود بكعب عالٍ وأقراطًا ذهبية ناعمة.



يولندا حديد Yolanda Hadid في عدد من الاطلالات الرائعة التي تألقت بها ونافست من خلالها بناتها جيجي وبيلا حديد في الأناقة، فهل تفوقت عليهما شاهدي الصور وأخبرينا رأيكِ.

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