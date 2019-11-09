أفكار أزياء لطويلات القامة من جيسيكا قهواتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - نالت جيسيكا قهواتي شهرة في الوطن العربي كعارضة أزياء ومقدمة برامج وإنفلونسر أيضًا، وقد تميزت بجمالها اللافت الذي يجمع بين النمط الأوروبي والنمط الشرقي، كما بقوامها الرشيق والممشوق، ما جعلها مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء في مجال الأناقة، وذلك بسبب الاطلالات المميزة التي تعتمدها في مختلف المناسبات، وقد جمعنا اليوم أفكار أزياء مميزة لطويلات القامة من جيسيكا قهواتي، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ، وإليكِ بعض الأفكار.



لوك عصري في الجزمة العالية نسقته جيسيكا قهواتي

جيسيكا قهواتي في تنسيق عصري في الجزمة الطويلة



الجزمة العالية إحدى أبرز صيحات الموضة الرائجة لموسم شتاء 2020 وقد شاهدناها ضمن الكثير من مجموعات الدور العالمية، وهذه الجزمة مثالية للنساء طويلات القامة ولا سيّما إن قمن بتنسيقها بأسلوب مشابه للأسلوب الذي اعتمدته جيسيكا قهواتي، مع شورت قصير أسود وجاكيت بليزر باللون الزيتي بصفي أزرار، وأكملت اللوك بحقيبة ظهر من الجلد من فندي Fendi.





تنسيق في البنطلون الخصر العالي اعتمدته جيسيكا قهواتي

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لوك في البنطلون الخصر العالي اعتمدته جيسيكا قهواتي



البنطلون الخصر العالي عاد للموضة وقد عشقته النساء بسبب أنه ينحت الجسم ويجعل الخصر يبدو أكثر نحافة، وقد اعتمدته جيسيكا قهواتي مؤخرًا في لوك رسمي مستوحًى من السبعينيات، حيث اختارته باللون الأسود وبقصة أرجل واسعة، زينت خصره بحزام من الجلد ونسقت معه قميصًا فضيًّا ميتالك، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ وشنطة يد صغيرة وقبعة باللون الرمادي.





فستان أسود مميز تألقت به جيسيكا قهواتي

فستان أسود تألقت به جيسيكا قهواتي



عندما يتعلق الأمر بالاطلالات الرسمية، فليس هنالك أجمل من اللون الأسود وقد اعتمدته جيسيكا قهواتي على اطلالة أنثوية راقية، اختارت فيها فستانًا من فندي Fendi بقصة مميزة مغطى بالشبك من الأعلى، مع تنورة بليسيه وصل طولها حد الكاحل، واختارت مع الفستان حذاءً بكعب عالٍ وشنطة يد مميزة، ومجوهرات ماسية ناعمة، وهذا اللوك مثالي لطويلات القامة من ناحية طول الفستان وقصته.



شاهدي بالصور اطلالات مميزة اعتمدتها جيسيكا قهواتي في مناسبات مختلفة، منها الرسمي ومنها الكاجوال مناسبة لطويلات القامة واستوحي منها ما يعجبكِ لتتألقي في مناسباتكِ أنتِ أيضًا.